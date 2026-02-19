Alain Lenglet et Edith Proust revisitent Chrétien de Troyes

Le Théâtre du Petit Saint-Martin accueille le Français et le spectacle d’Edith Proust, nourri des multiples versions de la légende arthurienne que traverse un duo de clowns, Alain et Georges.

De Geoffroy de Monmouth, premier rédacteur de la geste arthurienne, et Chrétien de Troyes, fabuleux chantre de la matière de Bretagne, jusqu’aux opéras de Wagner et aux Monty Python, Edith Proust et Alain Lenglet revisitent en clowns les exploits des chevaliers aux divins exploits et à la quête éperdue. « Cet idéal à atteindre, les clowns le regardent par en dessous avec l’espoir que nous puissions être vertueux, enfin. », dit Edith Proust, qui choisit la liberté et l’insolence de leur figure pour caracoler derrière Perceval. Élevé par sa mère dans une forêt à l’écart du monde, le jouvenceau la quitte à quinze ans pour sauver le monde du chaos. Mais sur le champ de bataille, il perd le sens de la chevalerie. « Sur scène, la bobine de l’enregistreur Nagra qui nous contait cette fabuleuse histoire se bloque. Elle déraille, repart en arrière et tourne en boucle tandis que nos deux clowns sortent de leur armure. Il faut bien continuer l’histoire ! La digression, la joie et la couleur ont maintenant toute leur place sur la scène, dans l’expression riante de leur mélancolie et de leur heureuse impuissance. »

Catherine Robert