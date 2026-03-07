Au théâtre genevois Am Stram Gram dédié à l’enfance et à la jeunesse, on éduque les publics de tout âge. Ici, Dan Jemmett met en scène le texte de Rémi De Vos et propose avec Cléopâtre une pièce aussi ludique que comique sur la vie de la dernière pharaonne d’Égypte.

Rendre justice à la dernière reine d’Égypte. Avec Cléopâtre, l’auteur Rémi De Vos et le metteur en scène Dan Jemmett se donnent pour mission de redonner à la descendante de la dynastie ptolémaïque la réputation qu’elle mérite, et non celle d’une belle sorcière séductrice et au mauvais caractère issue de la propagande de l’empereur Auguste (né Octave). Cléopâtre (69-30 av. J.-C.) apparaît ici comme une politicienne hors pair, femme de science et de lettres, guerrière prête à tout pour la souveraineté de son pays. Une odyssée égyptienne qui revient sur les étapes marquantes de la carrière comme la vie personnelle de la reine : sa volonté d’unir l’Orient à l’Occident, son influence sur l’Empire romain… Une fois la romance mythique entre Cléopâtre et Jules César survolée, place à son véritable amour : Marc Antoine, lieutenant de César et gouverneur romain de l’Orient.

Un hommage réussi à la femme de pouvoir égyptienne

Quatre curatrices – Valérie Crouzet, Mélody Pini, Eloïse Pochon et Barbara Tobola – déballent des caisses contenant les artefacts qui serviront à la prochaine exposition sur Cléopâtre. Tour à tour, elles incarnent la reine d’Égypte à diverses périodes charnières de sa vie, tout en multipliant les numéros techniques : marionnettes, danse, théâtre d’objet, et même de la ventriloquie un tantinet truquée. Toutes quatre servent de manière convaincante une narration aussi fluide pour les enfants que pour les adultes, sans infantilisation, en conservant une dose maîtrisée d’humour, d’émotion et d’onirisme. On rit de la séquence téléfilmique sur la rencontre entre Cléopâtre et Marc Antoine, on s’émeut de la mort de ce dernier dans une scène de pure poésie. Sans avoir la prétention d’apporter une réponse, la pièce amène tout le monde à réfléchir politiquement : à une période où Rome se développait au sein d’un système patriarcal, Cléopâtre était une femme qui régnait avec autorité. Elle était la dernière pharaonne égyptienne, et la propagande d’Octave a largement obscurci son héritage historique. Cléopâtre permet de rebattre les cartes avec une belle intention bien exécutée. Un beau et bon moment pour petits et grands.

Siloé Lemaitre