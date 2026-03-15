Complices de longue date, le metteur en scène Sylvain Maurice et le comédien Vincent Dissez proposent une version scénique de La Préparation du roman de Roland Barthes (1915-1980) brillamment condensée, unissant amoureusement l’art et la vie. Un moment de théâtre rare et précieux, profondément nourrissant. À ne pas manquer.

Que de ferveur ont suscitée ses cours… En venant découvrir cette remarquable adaptation scénique de La Préparation du roman de Roland Barthes, n’imaginez pas assister à une conférence sur le cheminement artistique qui mène à l’acte d’écrire, évoquant savamment Proust, Flaubert, Pascal, Rousseau et autres phares de la littérature. Loin de l’image du théoricien qui lui est associée, cette parole de Barthes n’est pas un cours abstrait. Si l’auteur tant admiré révèle au fil de son analyse ce que signifie la condition d’écrivain pour diverses figures, Barthes laisse aussi et surtout place au « je », à « moi, dont le plaisir premier est la jouissance et le bonheur d’écrire ». Sur la scène qui réactive brillamment un texte qui fut en partie improvisé, donc déjà dans l’oralité, Barthes exprime une pensée au présent qui touche profondément tant elle imbrique le métier d’écrire et le métier de vivre, mêlant dévoilement intime, humour vif, anecdotes et explications d’une fulgurante intelligence et d’une extrême sensibilité. Lui qui fait face à une perte qui l’anéantit – celle de sa mère – décide de sortir de cet état ténébreux, de choisir « ma dernière vie, ma vie nouvelle, une Vita Nova comme dit Dante ». Après avoir « mariné avec intensité », à l’instar de Flaubert qui « marinait » dans son lit lorsqu’il n’arrivait pas écrire une phrase, Barthes entame une mue littéraire, « dans la découverte d’une nouvelle écriture ». « Je vais faire comme si j’allais faire un roman. » dit-il. Somme de 700 pages, La Préparation du roman retrace deux séminaires au Collège de France où Barthes occupait la chaire de sémiologie littéraire, tenus chaque samedi matin pendant deux hivers (1978-1979 et 1979-1980).

Tant que la langue vivra

La représentation que propose le metteur en scène Sylvain Maurice avec le comédien Vincent Dissez en livre un précipité sensible d’une saisissante acuité. Complices de longue date, ils ont ensemble créé avec succès les seuls en scène Réparer les vivants de Maylis de Kérangal et Un jour, je reviendrai de Jean-Luc Lagarce, d’après L’Apprentissage et Le Voyage à La Haye. Cette nouvelle création est une véritable célébration, unissant par un lien amoureux le désir d’écrire autant que la jubilation de lire. Une célébration qui rend les mots incroyablement vivants, qui, contre le désastre de l’actualité et la tentation du fatalisme, affirme l’importance d’inventer des ruptures émancipatrices, de trouver un chemin pour faire place à la littérature, qui accorde aux êtres une extraordinaire liberté. Soutenu par une mise en scène limpide et astucieuse, Vincent Dissez déploie son art avec une précision qui impressionne. Dans une grande maîtrise, il traverse toutes sortes d’états émotionnels, de la douleur du deuil à la promesse de la joie, semblant s’adresser à son moi intérieur autant qu’à chaque personne de son auditoire. Ce temps théâtral infiniment sensible, infiniment modeste quoiqu’ambitieux, très loin de tout surplomb, se destine à nous tous. La page du livre et le plateau du théâtre, deux rectangles imaginaires à investir, se rejoignent par un beau tissage. « Comme si »… Ainsi se fabrique une merveilleuse et mémorable partition.

Agnès Santi