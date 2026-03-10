Pour son retour au théâtre, sept ans après son dernier solo (Chatons Violents), Océan signe un manifeste anti-masculiniste associant vulgarisation scientifique et récit biographique. Seul-en-scène railleur et frontal, L’Infiltré déboulonne les normes hégémoniques instituées, depuis des siècles, par l’ordre bourgeois blanc patriarcal.

L’Infiltré n’est pas l’histoire d’une transition de genre. Océan n’est pas là, devant nous, pour nous dire le pourquoi et le comment de son parcours d’identité. Son propos — clairement, résolument, radicalement militant — outrepasse son cas personnel pour parler, de manière plus globale, des violences et abus de pouvoir que produit la société masculiniste post-coloniale. Ce sont les murs fissurés, mais toujours stables, de la forteresse patriarcale auxquelles le comédien-auteur-metteur en scène s’attaque aujourd’hui avec vigueur. Pour cela, il s’adresse à nous directement, sans échappatoire fictionnelle, par le biais d’une représentation pleine d’humour qui prend tout d’abord la forme d’une conférence sur le dimorphisme sexuel, c’est-à-dire les caractéristiques différenciant les femelles et les mâles d’une même espèce. Précisément référencée et documentée, agrémentée d’illustrations de la dessinatrice Anaïs Caura, cette première partie pédagogique use d’une ironie mordante pour asseoir les bases intellectuelles d’un monde délivré de nombreux préjugés et stéréotypes. Puis Océan sort de son rôle de conférencier pour s’avancer sur des chemins plus intimes.

Un monde dysfonctionnel

Quels modèles de masculinité et de féminité ont-ils façonné, dans les années 1980, l’imaginaire, les rêves et les fragilités de son adolescence ? Quelles paroles toxiques ont-elles légitimé, dans les décennies qui ont suivi, les violences faites aux femmes, aux personnes trans et intersexes, aux lesbiennes, aux gays, ainsi qu’aux populations socialement et racialement méprisées, maltraitées… ? Manifeste politique plutôt que geste à dimension théâtrale, L’Infiltré ne pose pas de question, ne trace pas de contrepoint : il dénonce frontalement les agissements d’un monde dysfonctionnel. Sans laisser — et on peut le regretter — d’espace à la nuance et la complexité. Discours et documents d’archive se succèdent à vive allure. On entend, entre autres, les propos homophobes d’une marcheuse de la Manif pour tous, ainsi que des extraits de chansons sexistes et de sketchs racistes. De façon partisane, parfois manichéenne, mais aussi sensible et généreuse, Océan tourne en ridicule les raisonnements fumeux des réactionnaires de tout poil. Il succombe certes à la facilité du communautarisme idéologique. Mais son combat est nécessaire.

Manuel Piolat Soleymat