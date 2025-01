Commande du Studio | Esca à l’auteur Fabrice Melquiot, cette comédie amère, drôle et pas très douce embarque pour un voyage aux confins de l’absurde.

Après Samuel Gallet et Pauline Sales, c’est à Fabrice Melquiot que le Studio | Esca, école, compagnie et fabrique du théâtre d’aujourd’hui, a demandé d’écrire un texte pour ses apprentis comédiens, troupe éphémère d’une dizaine de personnes accompagnée de la comédienne Anne Le Guernec. Suite à une rencontre féconde de trois jours, riche en confidences, tentatives et ébauches d’histoire, l’auteur a élaboré une étonnante partition en affinité avec l’échappée surréaliste, l’absurde et le burlesque. L’erreur initiale des candidats au voyage, c’est de faire appel à l’agence Sverige Creative Travel, un saut dans l’inconnu aux conséquences imprévisibles et sans doute… dangereuses.

Un périple excentrique et décentré

Fabrice Melquiot précise ce qui attend l’imprudent pérégrin : « Lost in Stockholm cherche le point commun entre les films d’Aki Kaurismäki, la furie du Capitaine Haddock et les chutes de Buster Keaton ». La visite du Skogskyrkogården, cimetière boisé de Stockholm inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, prend ainsi une drôle de tournure, fort inattendue. La comédienne Anne Le Guernec, ainsi que les apprentis Johmereena Baro, Valentin Campagne, Maïa Laiter, Omar Mounir Alaoui en alternance avec Ilan Benattar, Côme Paillard, Maéva Pinto Lopes, Rosa Pradinas, Simon Rodrigues Pereira et Alexis Ruotolo donnent vie au périple qui perd avec délice ses protagonistes.

Agnès Santi