Marion Corrales raconte en chansons « l’histoire d’une petite fille qui naît rousse dans une famille espagnole pas rousse du toute ». Une introspection collective, guidée par Céline Sallette.

À partir de son « ADN étrange », à la fois « feu et fardeau », Marion Corrales lance un défi au public, l’invitant à sonder avec elle les mystères de l’intime. Ce solo en musique se veut « poème dansé où une histoire se raconte, dans un dévoilement progressif ». Les décors et les costumes permettent un voyage dans les différents monde de la pièce. « Parfois très onirique dans les moments de musique et très crue dans les adresses au public », la pièce repose sur une « écriture proche du langage parlé », comme improvisée à l’intérieur d’une partition fixe accueillant les mots des spectateurs, qui peuvent faire résonner en elle leurs propres histoires.

Intimité et empathie

« Est-ce que vivre ce moment ensemble pour déchirer le voile des illusions, peut nous aider à sortir de nos chambres d’enfant ? » demande la chanteuse, musicienne, comédienne, auteure et thérapeute, guidée dans sa recherche par la réalisatrice et comédienne Céline Sallette, jusqu’à fabriquer collectivement un cabinet de curiosités en forme d’ « écrin sur mesure où résonnent les notes sensibles d’une transformation » de l’enfant vers la femme, de la colère vers la joie et de l’enfermement vers la libération, « pour créer une empathie cinétique avec le groupe qui vit cette expérience ».

Catherine Robert