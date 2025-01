Nouveau rendez-vous pour les amateurs et amatrices de marionnettes, le Festival Marionnetik(s) se tient à Noisy-le-Grand du mercredi 5 février au dimanche 16 février 2025. Il permet au public de découvrir des spectacles de qualité et d’explorer plusieurs facettes de la marionnette contemporaine.

Ce ne sont pas moins de onze spectacles qui sont programmés, offrant un échantillon de plusieurs techniques, destinés à des publics variés, depuis les jeunes enfants jusqu’aux adultes en passant par les adolescents. Le festival accueille ainsi des grands formats, plutôt en soirée, tel l’excellent Ascension de la Cie Sitio, qui utilise les artifices du théâtre au noir et de la marionnette pour offrir un voyage vertigineux dans l’espace mental d’un homme d’affaires déchu, échoué aux pieds d’une tour de la Défense. Le public noiséen pourra aussi découvrir Le Horla dans une version faisant appel autant à la magie qu’aux marionnettes, fruit du travail de Jonas Coutancier. Autre spectacle d’envergure, mais accessible aux jeunes enfants, Laïka, par le Xirriquiteula Teatre, met en scène le premier être vivant placé en orbite autour de la Terre.

Une première édition familiale mais pointue, ouverte sur la création

Les formes plus petites n’ont rien à envier en qualité aux grands formats. Vu de la Cie Sacékripa est un spectacle à la fois désopilant et fin centré sur un personnage délicieusement névrosé. À côté se mêlent des spectacles de marionnettes, comme le très joli Caillou et le Bouffe-Cœur de la Cie La Barbe à maman, spectacle jeune public très bien mis en mots et en images ; un ciné-spectacle poétique, Anna contre les vents polaires de la Cie Theôrêma ; et même une exposition-spectacle, On aurait dit, de la Cie Permis de construire, qui propose des visites théâtralisée de sa drôle de collection de citations et d’objets issus d’un collectage. Tous les spectacles de la programmation méritent notre attention. Une première édition aussi riche qu’intéressante !

Mathieu Dochtermann