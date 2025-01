Anne Kessler, sociétaire de la Comédie-Française, dessine à partir d’extraits du répertoire de Molière un florilège de portraits de femmes. Un seule en scène tout en nuance et mouvement, où les rôles se répondent en échos chatoyants.

Un seul tableau, mais une multitude de portraits féminins nés de la plume de Molière. À l’instar des salons du XVIIe siècle qui furent des espaces de liberté et de mixité, le théâtre du Grand Siècle fait place aux femmes, de la farce à la tragédie. Dans la troupe de Molière, femmes et hommes décidaient de manière collégiale, les ressources aussi étaient équitablement réparties. Et dans son théâtre, les rôles de femmes affirment leur force dramatique. Chrysale dans Les Femmes savantes se montre nostalgique : « Leurs ménages étaient tout leur docte entretien, Et leurs livres un dé, du fil et des aiguilles. », mais dans cette nouvelle société galante, force est de constater que les temps changent.

Une vie de femme en une heure

D’âges et statuts différents, Louison, Agnès, Armande, Henriette, Arsinoé, Célimène, Elvire, Madame Pernelle, Dorine… prennent la parole, expriment le désir de s’émanciper de toutes sortes d’oppressions archaïques. Anne Kessler reprend au Théâtre de la Concorde ce seule en scène qu’elle a créé à la Comédie-Française en 2022. Elle y montre non seulement son talent de comédienne, mais aussi celui de peintre, dont les traits du dessin prolongent la pensée, disent en silence une part d’inconscient. « J’aimerais donner l’impression qu’elles ne sont qu’une seule et même personne à différents moments de sa vie, ou bien qu’elles sont sœurs tant elles ont cet air de famille qui les font se reconnaître entre elles et que perçoit le monde dans leurs expressions communes. » confie Anne Kessler, qui s’empare de la langue du dramaturge comme une musicienne « a besoin de jouer du Bach ».

Agnès Santi