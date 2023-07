Cette nouvelle création s’invite comme un coup de poing parmi un parcours d’une soixantaine d’œuvres. Quand on pense qu’elle avance, Anne Teresa de Keersmaeker ne marche pas, elle court !

Tout semble déjà écrit dans cette scénographie à vue qui accueille l’installation des spectateurs : des motifs en cercles ou en formes géométriques dessinent le sol façon floor pattern, comme pour accueillir cette fameuse marche que seule la chorégraphe sait transformer en danse ; une fine bâche de plastique posée devant un ventilateur annonce la tempête promise dans le titre du spectacle. Nous voilà confortés. Et pourtant ! Rarement une pièce d’Anne Teresa de Keersmaeker n’aura suscité autant la surprise, dans le cadre habituel qu’elle se fixe elle-même – et qu’elle nous fixe – d’un travail autour de la marche et de la relation danse-musique. Ici, c’est dans le mouvement-même qu’elle renouvelle sa recherche, puisant dans d’infinies possibilités déposées par un groupe incroyable de jeunes danseurs. Mais c’est également dans la recherche d’un sens profond qu’elle conduit notre regard, proposant une pièce à haute résonnance dans le contexte écologique, politique et social.

Exulter avant la fin

Les textes, de l’introduction saisissante de Walter Benjamin aux chansons magnifiquement interprétées par Meskerem Mees, constituent un appui très signifiant sur lequel la chorégraphe fait évoluer son humanité. Lorsque les treize danseurs s’arrêtent pour planter leurs yeux dans les nôtres, impossible de regarder ailleurs, même si tout brûle. Leur danse est d’une étrange limpidité, tant elle rassemble les traces d’un monde en mouvement, notre monde. Les bras du voguing se fondent dans des jeux de jambes très samba, ou pantsula, ou dans une house dance sautillante où s’insèrent des slide jazzy. Tout communique et circule, ensemble, dans des solos, des duos, ou de grands tourbillons qui occupent savamment l’espace. Si de grandes images persistent, tels cette tornade, ce porté funèbre, cette révolte à petits feux ou cette fumée asphyxiante qui font immédiatement sens, la chorégraphe ose les ruptures, les moments de silence, les grimaces, le vomi… Mais les corps finissent par exulter, possédés par la musique de Jean-Marie Aerts et la guitare de Carlos Garbin.

Nathalie Yokel