Une vampire au soleil est un spectacle à l’écriture ciselée, fruit de la rencontre de Marien Tillet (cie Le cri de l’armoire) et de Marik Renner. Cette fiction, qu’on pourrait d’abord croire fantastique, se plie et se replie sur elle-même pour révéler graduellement toute sa complexité. Portée par une interprétation brûlante, c’est une proposition pleine de potentiel.

La scénographie est sobre : un banc en bois sur lequel est installé un guitariste, au lointain une ouverture, porte ou fenêtre on ne sait. Quand le personnage sans nom joué par Marik Renner apparaît, elle reste statique. Tout ne passe pas que par les mots, mais on sent l’importance de la parole dans ce spectacle de conteur, qui manie tout de même les signes visuels avec d’autant plus d’efficacité qu’ils sont rares, et donc très signifiants. Rien n’est anecdotique, tout finit par faire sens dans ce spectacle labyrinthique à sens multiples. Cette histoire de vampire n’est pas vraiment une histoire de vampire. Ce n’est qu’une amorce pour accrocher le public, et lui parler de violence, de mémoire, de vie et de survie, de proie et de prédateur, des tours que joue l’esprit. Une fiction qui parle de réalité de manière intelligente et sensible.

Un personnage fissuré et bouleversant

Ce personnage féminin fissuré, perclus d’hésitations, traversé d’élans déchirants, racontant des souvenirs confus, comme improvisés sur le moment, repose sur l’interprétation de Marik Renner, qui réussit un numéro de funambule entre force et détresse. L’expressivité physique mise au service du personnage qui implose sur place, l’engagement, sont admirables. Et Marien Tillet n’est pas que le musicien qui construit l’accompagnement musical en direct : le conteur intervient tantôt d’une note dissonante, tantôt d’une phrase décalée, pour fracturer petit à petit le récit qui s’est d’abord mis en place. Sur une structure narrative finement pensée, les co-auteurs font preuve d’une inventivité langagière qui lui donne un vrai souffle poétique. On ressort d’Une vampire au soleil séduit et bouleversé : une belle réussite.

Mathieu Dochtermann