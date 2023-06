Frédérique Lazarini et les siens créent une savoureuse mise en scène du conte si habilement réinventé par Amélie Nothomb. Hantée par la fable originelle, une quête de vérité se déploie, pétrie d’étrangeté, d’inattendu et de fantaisie.

L’alchimie fonctionne : entre le passé du conte emblématique et le présent de sa réinvention facétieuse par Amélie Nothomb, entre le texte et sa mise en scène par Frédérique Lazarini et les siens, joli creuset qui assemble à merveille tous les artifices du théâtre, songe chatoyant tout en fantaisie, étrangeté mais aussi profondeur. Alchimie aussi, sans oublier l’humour, entre la surface de la réalité et l’inavouable de ce qui se trame en dessous – de drôles de névroses, fétichismes, rêves et cauchemars où le réel est transfiguré, où les désirs et la force de l’inconscient prennent la main. Hantée par toutes sortes de fantômes, la réjouissante fiction fabriquée sur la scène de l’Artistic Théâtre s’amuse des chemins tortueux du désir et laisse entrer au cœur du quotidien le fantastique, la magie, un peu comme si on plongeait dans le terrier d’Alice. Sauf qu’ici ce qui est en jeu, ce n’est pas un périple foutraque, mais un duel à suspense, un jeu amoureux à haut risque entre Don Elemirio et sa nouvelle colocataire, Saturnine Puissant, dont le nom augure qu’elle ne sera pas ici une victime sans défense. « Rien ne s’accomplira sans mon consentement », prévient-elle. Nous sommes dans un hôtel particulier du 7ème arrondissement de Paris, où vit Don Elemirio, riche esthète d’une dignité espagnole qui vit reclus, tant le monde le choque par sa vulgarité et son ennui. Ce solitaire recrute par petite annonce des colocataires, à un tarif très (trop) avantageux.

Un duel tout en couleurs

Saturnine est la neuvième, puisque les huit précédentes ont disparu… L’information inquiétante ne la dissuade pas. Audacieuse, intrépide, d’un esprit vif, la jeune femme est conquise par le luxe qui s’offre à elle, dans cette maison splendide où elle navigue à sa guise, exception faite d’une chambre noire où il lui est interdit d’entrer. Elle est d’abord intriguée par ce mélancolique personnage, si émotif, si amoureux, si fascinant, avec un sens des couleurs et un attachement à la beauté manifestes. Son usage d’un Hasselblad prouvera sa fibre artistique de photographe… obsessionnel. Cerné de rideaux d’or, le théâtre de leur confrontation est un régal. Le jeu très maîtrisé de Pierre Forest (Don Elemirio) est impeccable, et celui de Gisèle Worthington, nouvelle venue dans la distribution (Saturnine) devrait être tout aussi abouti. Imperturbable, un majordome magicien veille en toute discrétion (Cédric Colas est parfait). Dans une veine burlesque, Helen Ley (Corinne, l’amie de Saturnine) complète la distribution. Le conte drôle, plutôt léger, enquête et libère quelques vérités sur l’espèce humaine. Si seule une fine porte sépare la chaleur de la vie et le froid de la mort, c’est qu’il est sans doute bien facile de tuer, de se laisser enfermer dans de mortifères obsessions… La fin vous surprendra. La scénographie de François Cabanat, les costumes de Dominique Bourde et Isabelle Pasquier comme les vidéos d’Hugo Givort servent la fable avec à-propos.

Agnès Santi