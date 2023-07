Épatante Lucie Yerlès qui, à cinq mètres au-dessus du sol, maîtrise aussi bien le tissu aérien que les neurosciences !

Ce solo au titre on ne peut plus explicite traduit la grande qualité de Lucie Yerlès : elle fait ce qu’elle dit, et elle dit ce qu’elle fait, ce qui tranche avec la tendance actuelle de spectacles noyés sous des discours bien-pensants et des notes d’intention, sans aucun résultat visible au plateau. Ici, son histoire de circassienne, passée par des études en psychologie suite à une fracture de la cinquième vertèbre lombaire, l’amène à une étude scientifique réalisée avec le Cirque du Soleil : qu’est-ce qui amène le public à un état d’émerveillement pendant un spectacle de cirque ? Comment ça fonctionne dans le cerveau du spectateur ? Même perchée à cinq mètres de hauteur, elle nous entraîne le plus simplement du monde dans une réflexion captivante, qui pourrait être une conférence si elle n’avait pas ce don pour parler en proximité avec le public, échanger avec lui, et manipuler en même temps objets, accessoires et agrès en guise de démonstration.

La recette du spectacle parfait ?

Si elle nous parle de l’émotion et nous fait faire la connaissance de nos cortex pré-frontral et cérébral, notre amygdale, notre hippocampe, et notre thalamus, c’est pour mieux disséquer les mécanismes de réception à l’œuvre en chacun de nous. Petit à petit, on se rend compte que chacune de ses actions, ou chacune de ses acrobaties au tissu aérien, sont éclairantes, mais d’un tout autre point de vue. D’abord pour le double sens de ses ratages qui jusqu’à la fin nous questionnent (Gaspar Schleck, à la lumière et aux accroches, est aussi co-concepteur du Solo), ensuite pour ce qu’elle raconte d’une mécanique toute faite ou de schémas scientifiquement prouvés pour arriver à la performance. Qu’est-ce que l’acte de créer dans ce contexte ? Sommes-nous libres dans notre regard ? Lucie Yerlès pose les bonnes questions et active nos émotions de spectateurs, exacerbées par l’empathie que sa personnalité et sa générosité engendrent.

Nathalie Yokel