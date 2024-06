« Et toi, comment tu te débrouilles ? » par le Troupuscule Théâtre

Avec Et toi, comment tu te débrouilles ?, le Troupuscule Théâtre nous fait entrer dans l’intimité d’une famille. En particulier d’une relation forte qui se noue entre un petit garçon plein de questions et une grand-mère féministe.

Comme bien des enfants, Charly ne se contente pas d’accepter les choses comme elles sont. Il veut comprendre pourquoi elles sont ainsi et pourquoi on ne pourrait faire et penser autrement. Les rapports homme-femme, surtout, l’interrogent. Il voudrait savoir pour quelle raison dans la langue, le masculin l’emporte sur le féminin. Il se demande ce que c’est que l’émancipation… C’est lorsqu’il rencontre sa grand-mère Mamé, l’autre héroïne de la pièce écrite par Mariana Lézin et Paul Tilmont et mise en scène par la première, que le monde s’éclaire. En plaçant le jeune spectateur au cœur de la famille dont Charly et Mamé sont les deux figures principales, le Troupuscule Théâtre lui donne à approcher au plus près le parcours initiatique de l’enfant, où le féminisme de sa grand-mère prend une place centrale. Mamé s’est enfuie de tous les EHPAD où elle a été placée pour aller vivre parmi les siens, et elle compte bien y mettre son dernier grain de sel.

Anaïs Heluin