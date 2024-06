Bryan Ballet et Lisa De Santis cosignent le texte et la mise en scène de CLOSET (ce qu’on n’a pas pu dire). Ils sont également les interprètes de ce duo théâtral qui nous parle de désir, de coming out et d’identités assumées…

Pour donner vie à « l’écriture intime et joyeuse » de CLOSET (ce qu’on n’a pas pu dire), Lisa De Santis et Bryan Ballet sont partis de leurs expériences personnelles de jeunes personnes queers. Ils et elles se sont plongés dans leurs anciennes histoires d’amour en cherchant à les faire exister de façon légère et décomplexée, sans s’enfermer dans le thème de l’oppression. « Ce spectacle est notre manière de lutter à notre échelle, de [nous] réapproprier une parole invisibilisée et pourtant nécessaire, de dire tout haut, publiquement, avec fierté et humour, ce que nous n’avons pas toujours osé ou pu dire », expliquent-ils. A travers une adresse franche et directe, au sein d’un dispositif scénique dépouillé, Bryan Ballet et Lisa De Santis souhaitent interpeler, sans incriminer qui que ce soit, homos comme hétéros, cis comme trans, personnes concernées (par le sujet du spectacle) comme personnes moins (ou pas) concernées…

Manuel Piolat Soleymat