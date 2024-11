Éric Charon présente « Les Chroniques » d’après Émile Zola

Éric Charon marie le mélodrame social de L’Assommoir et le roman noir La bête humaine en un spectacle construit autour de la figure de Jacques Lantier et du féminicide. Une relecture moderne de Zola pour en saisir la force romanesque, et théâtrale, ainsi que l’actualité de ses visions.

« Les Chroniques entremêle deux romans des Rougon-Macquart, La bête humaine et L’Assommoir. Le lien entre les deux, c’est Jacques Lantier, le fruit gâté d’une généalogie abîmée, soumis à une pulsion meurtrière qui l’habite depuis sa plus tendre enfance, né dans un carcan de misère d’un père roublard, ayant grandi avec un beau-père défaitiste et alcoolique. D’un côté, le mélodrame social de L’Assommoir autour de Gervaise, véritable mère courage, le corps ouvrier et populaire du Paris de la Goutte d’Or. De l’autre, l’intrigue policière de La bête humaine, œuvre considérée comme le premier grand roman noir qui poursuit ainsi le processus que j’ai engagé avec La chambre bleue de Simenon. Les Chroniques revisitent cette matière avec nos yeux de 2024, construisant une alternance entre des fragments des deux œuvres. Entre souvenirs de famille et pulsions auxquelles Lantier doit faire face, cinq interprètes ont chacun et chacune une double partition. Avec deux musiciens issus du jazz qui accompagnent le spectacle de manière opératique, j’ai également introduit une figure féminine qui fait irruption dans la narration et questionne Jacques Lantier pour qu’il définisse son mal, car aujourd’hui, il faut bien prononcer les mots de féminicide.

Une littérature de l’ultra-vivant

Il y a une vraie opportunité de faire du théâtre avec l’art romanesque de Zola. Deleuze le qualifiait d’auteur préfigurant le cinéma. Il offre en effet de véritables séquences cinématographiques, déploie une littérature de l’ultra-vivant, un torrent émotionnel qui investit des passions universelles, entre Éros et Thanatos, dans le contexte des schémas de violence politique du Second Empire. Notre histoire se déroule du côté de Saint-Denis dans les années 70-80. C’est la fin d’une ère ouvrière, la fin d’un cycle. La bête humaine finit avec un train sans conducteur qui fonce vers la guerre, avec à bord des soldats ivres morts qui filent vers la mort. Zola, c’est l’écrivain de la catastrophe que l’on sent bien venir, une atmosphère qui ressemble à celle d’aujourd’hui. »

Propos recueillis par Eric Demey