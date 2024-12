Un groupe de collégiennes et collégiens, en classe de 3ème option danse, vivent au gré des émois et des questionnements de leur adolescence. Fruit d’un processus d’écriture de plateau, remarquablement mis en scène par Leslie Bernard et Matthias Jacquin, L’Éclipse nous fait rire et nous touche, en singularisant l’universel.

Voyage vers la fin des années 1990. Une décennie qui annonçait le dénouement d’un siècle et l’avènement d’un nouveau millénaire. Avec, en sus, la perspective à la fois effrayante et excitante, le 11 août 1999, d’une éclipse solaire source de bien des fantasmes. Comme une allégorie de la période de transition qu’est l’adolescence… Ce sont ces années-là, celles de leur propre jeunesse, que les membres du collectif Bajour (créé, en 2015, par un groupe de comédiennes et comédiens issus de l’Ecole du Théâtre national de Bretagne) ont choisi d’investir pour leur nouvelle création : une fresque drôle, tendre, d’une grande sensibilité sur le passage d’un âge à un autre. Ces formidables interprètes sont au nombre de sept. Ils incarnent des élèves de 14 ans, mais aussi leurs professeurs, nous transportent dans l’enceinte d’un établissement scolaire du Jura, à Baume-les-Messieurs. C’est là, ensemble, que ces collégiennes et collégiens vivent, vibrent, se rapprochent, se questionnent, font l’expérience de nouveaux élans et de nouveaux désirs, de nouveaux embarras, tout en se consacrant à une même passion : la danse. Durant quelques mois, nous les voyons faire communauté, puis tracer chacun son chemin, avant de se retrouver, vingt ans plus tard, au même endroit, comme ils se l’étaient promis.

La justesse éclatante d’un théâtre d’actrices et d’acteurs

Le village de Baume-les-Messieurs, près de Lons-le-Saunier, compte 159 habitants. Pas sûr que cette commune héberge effectivement un collège. Qu’importe, car le théâtre enjoué qui nous est proposé n’a rien de documentaire. Théâtre de la réalité plutôt que théâtre réaliste, il plie à ses nécessités les repères de la décennie qu’il convoque, s’autorise divers décalages et enjambements, diverses porosités, déconstruisant au passage nombre d’attendus et de stéréotypes. Les panoramas d’adolescence qui prennent corps sur le plateau n’appartiennent, finalement, à aucune époque : ils sont intemporels. L’Éclipse embarque ainsi toutes les générations dans un monde à l’universalité particulière. Elle provoque les rires en ne donnant jamais l’impression d’user de quelconques ficelles. Ici, la drôlerie ne souffre d’aucune boursoufflure. Elle avance subtilement, sans se hausser du col, adossé à la précision d’une mise en scène exemplaire. Toutes ces belles notes, nous les devons à Julien Derivaz, Alicia Devidal, Douglas Grauwels, Hector Manuel, Asja Nadjar, Georges Slowick et Adèle Zouane. Au-delà des heures lumineuses qu’ils dessinent, les membres du collectif Bajour donnent à voir, de façon très touchante, les espoirs que l’on contourne et les peurs que l’on cache.

Manuel Piolat Soleymat