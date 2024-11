16ème édition du Festival Impatience

Festival de référence en matière de jeune création théâtrale, Impatience fête sa 16ème année avec 9 compagnies aux propos et aux esthétiques variées, toutes en prise avec le présent.

Si après avoir assuré la direction artistique des cérémonies des Jeux Olympiques, Thomas Jolly vient présider le jury de la 16ème édition d’Impatience, c’est qu’il n’oublie pas d’où il vient. En 2009 en effet, le metteur en scène alors tout jeune obtient avec Toâ de Sacha Guitry le prix du jury de ce festival devenu une référence en matière de théâtre émergent. Thomas Jolly est loin d’être le seul artiste aujourd’hui renommé à avoir fait ses premiers pas dans le cadre de cette manifestation initiée par Télérama et par l’Odéon-Théâtre de l’Europe, portée maintenant par le Centquatre-Paris. Parmi les nombreuses personnalités passées par la case Impatience, on compte des artistes importants de la scène actuelle, tels que Julie Deliquet, Élise Chatauret, le Raoul Collectif, Chloé Dabert, Tommy Milliot ou encore Tamara Al Saadi. Venir découvrir en même temps que plusieurs jurys constitués pour l’occasion les neuf compagnies au programme de l’édition 2024 – du 10 au 19 décembre dans 6 théâtres de Paris et de banlieue –, c’est assurément rencontrer des artistes qui feront le théâtre de demain. Un théâtre dont Impatience nous laisse entrevoir qu’il prendra des formes et propos multiples et audacieux, pour tenter de comprendre un réel de plus en plus complexe.

Le théâtre au cœur du monde

Dans La Vague, Marion Conejero et sa compagnie Les Chiens andalous s’inspirent d’une histoire vraie pour interroger la montée du fascisme. Cédric Djedje quant à lui rend hommage aux luttes anticoloniales avec Vielleicht, rituel polyphonique et pluridisciplinaire. L’édition témoigne aussi d’un vif intérêt des jeunes générations d’artistes pour les marges et les anonymes de nos sociétés. L’héroïne éponyme de Gloria Gloria de Marcos Caramés-Blanco, mise en scène par Sarah Delaby-Rochette, est par exemple une auxiliaire de vie qui envoie balader tout ce qui l’oppresse en un rituel explosif. Annette de Clémentine Colpin est un portrait choral et composite d’une femme de 75 ans. Dans La Trouée – road-trip rural, Cécile Morelle partage le fruit de ses rencontres avec des femmes du milieu rural dont elle est originaire. Eugénie Ravon et Louve Reiniche-Larroche empruntent pour leur part le chemin de l’autofiction, avec les spectacles La Mécanique des émotions et Sans Faire de bruit. Enfin, Martin Jobert s’empare de Wasted de Kae Tempest, portrait nocturne d’une jeunesse en manque de repères. Et Youssouf Abi-Ayad, avec sa troupe issue de l’École du Théâtre National de Strasbourg, se met avec Histoires de Géants sur les pas de Gargantua et Pantagruel. Parce que rien n’est trop grand ni trop gros pour de jeunes et talentueux artistes.

Anaïs Heluin