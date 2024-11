Eric Ruf relève la gageure du « Soulier de satin » de Paul Claudel

Eric Ruf relève la gageure du Soulier de satin, « idéal d’écriture et de mise en scène et aventure théâtrale exceptionnelle pour les comédiennes et comédiens autant que pour le public. »

Œuvre-monde dont l’écriture s’étend de 1918 à 1924, Le Soulier de satin est composé de quatre journées. Le sujet est largement autobiographique. Il marque l’apaisement de l’auteur, la résolution et la conclusion d’une grande passion amoureuse qui lui a déjà inspiré Partage de midi en 1905. L’action prend place pendant la Renaissance espagnole et la conquête du Nouveau Monde, à l’époque des conquistadors et des navigations sur des mers plus ou moins connues. Elle conte l’amour absolu et impossible de Rodrigue et de Doña Prouhèze (épouse du gouverneur Don Pélage), dont le désir infini ne peut se satisfaire des limites humaines. « Il faut que tout ait l’air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l’enthousiasme ! Avec des réussites, si possible, de temps en temps, car même dans le désordre, il faut éviter la monotonie. », dit Paul Claudel en ouverture de la pièce.

Concrétude et dépouillement

Pour parvenir à une version scénique de sept heures, Eric Ruf a « ôté certaines scènes qui ne sont pas essentielles à la compréhension et réduit un peu partout à l’intérieur du texte ». En faisant en sorte de « rendre la langue à son concret en se méfiant des “grandes eaux“. » Pour le décor, le metteur en scène parie sur la simplicité : « des travaux d’écoresponsabilité et de rénovation énergétique dans les ateliers de construction de la Comédie-Française ont amené à devoir penser un spectacle sans décor original ou, en tous cas, en inventant par recyclage de ce qui existe déjà, comme si on fouillait le passé. L’ensemble de ces contraintes a été fertile, comme souvent. Faire contre mauvaise fortune, théâtre. » Christian Lacroix habille l’épopée. Eric Ruf réunit nombre de ses camarades du Français : « je m’embarque avec celles et ceux dont le travail m’émerveille depuis tant d’années », confie-t-il à Chantal Hurault.

Catherine Robert