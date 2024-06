« Le Porteur d’Histoire » d’Alexis Michalik, le succès continue

Couronnée de deux Molières en 2014, celui du meilleur auteur et de la meilleure mise en scène d’un spectacle privé, forte de presque trois mille représentations en France comme à l’étranger, la pièce a remporté un succès public et critique inédits. Feuilleton littéraire épique, elle engage une réflexion sur l’Histoire et sur l’importance du récit dans nos vies.

Le porteur d’histoire est la première pièce écrite par l’acteur Alexis Michalik dont la carrière s’épanouit tant sur les planches de théâtres qu’à la télévision ou au cinéma. Comme le note l’auteur et metteur en scène, la pièce est née « d’une réflexion sur ce qu’est l’Histoire, sur la part du récit dans nos vies et sur son importance » et d’une interrogation : « Comment explorer, à travers un spectacle, une multitude de modes de narration ? ». Cinq acteurs portent au plateau ce feuilleton littéraire épique entrecroisant les destins, dans le temps et dans l’espace, d’une multitude de personnages hauts en couleur.

Des scènes vivantes

Tout commence quand, au fin fond des Ardennes, Martin Martin enterre son père et découvre un carnet manuscrit qui va l’entraîner dans une quête vertigineuse. « J’ai commencé par raconter l’histoire que j’avais en tête à chacun des acteurs », explique le metteur en scène, qui ajoute : « Au fil des entrevues, j’ai réparti les rôles. Lors des répétitions, la méthode de l’improvisation dirigée m’a permis d’élaborer des scènes fragiles et vivantes, presque toujours sur le fil, et d’enrichir mon texte de la participation des ‘personnages’ comme s’ils existaient pour de bon ». Le choix d’une scénographie dépouillée, d’un plateau nu seulement habité par cinq tabourets et deux portants chargés de costumes, a été pensé pour libérer le pouvoir illimité de l’imagination et permettre au spectateur d’être également « porteur d’histoire ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens