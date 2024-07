À la Belle Scène Saint-Denis, le Programme danse #1 enchante

Le premier cycle de créations du Théâtre Louis Aragon à Avignon entame l’été avec panache. Elle rassemble trois courtes propositions, un duo imaginé par Agathe Pfauwadel et Aëla Labbé, une pièce de groupe de Mélanie Perrier, ainsi que la dernière création d’Amala Dianor, qui achève la matinée d’une grande beauté.

Dans un premier temps, AC/DC invite Stéphane Imbert et Jules Lebel, « deux physicalités différentes » amenées à se rencontrer devant leur public. Jeune danseur de l’Institut médico-éducatif de Château Thierry, Jules Imbert dévoile son désir de danser dans un jeu de découverte où les deux interprètes s’accompagnent l’un et l’autre. C’est un geste sensible à la limite des fragilités humaines, étoffé par la prise de parole de Jules, devenu Billy Eliott le temps d’un court instant. Ensemble, ils effleurent les possibilités que le plateau leur offre : c’est beau et touchant. La compagnie de Mélanie Perrier prend la suite avec Jusqu’au moment où nous sauterons ensemble, qui rassemble cinq interprètes et un percussionniste. Vêtus de blouses en tulle bleu ciel, ils et elles tiennent un balancier permanent, imposent une énergie continue, et surprennent à interrompre le rythme. À eux tous, l’énergie circule et entraine dans une même bulle public et interprètes, que la percussion enveloppe.

Une nouvelle création d’Amala Dianor à ne pas manquer

Pour terminer ce premier programme, place à la dernière création du chorégraphe Amala Dianor, M&M, initiales des danseuses Marion Alzieu et Mwendwa Marchand. C’est dans les spécificités de chacune (Marion Alzieu est une danseuse contemporaine, Mwendwa Marchand s’affirme dans le dancehall) que le chorégraphe puise son inspiration. Le duo, qui parfois vire au duel, propose tout ce qu’on aime de la danse : la singularité des deux interprètes, sublimée par leur connexion, mêle élégance et détermination, sensibilité et technique. Sourire en coin à chaque regard qui se croise, « M et M » proposent un duo d’une grande beauté auquel on aimerait assister plus longuement. Pour tous ceux qui aimeraient trouver de quoi amorcer ce festival dans de bonnes conditions, ce premier programme est à ne pas rater !

Louise Chevillard