Après le film Reas (œuvre sur le quotidien, en prison, de personnes cisgenres et transgenres), l’autrice et metteuse en scène argentine Lola Arias se tourne vers le théâtre musical pour créer le second volet d’un diptyque à la croisée du social, du documentaire et de l’artistique. Los Días afuera donne la parole à cinq femmes et un homme qui témoignent de leur vie d’ex-détenus.

Leurs noms sont Yoseli Arias, Paulita Asturayme, Carla Canteros, Estefania Hardcastle, Noelia Perez et Ignacio Rodriguez. Tout ce qui est raconté dans Los días Afuera est tiré de leur existence personnelle. Accompagnés, sur scène, par la musicienne Inés Copertino, ces femmes et cet homme partagent avec nous, par le biais d’une succession de numéros de théâtre musical, ce qu’il et elles ont vécu à l’intérieur de la prison d’Ezeiza, dans la banlieue de Buenos Aires, puis à l’extérieur, après en être sortis. C’est dans ce centre pénitentiaire que Lola Arias les a rencontrés, à l’occasion de la présentation d’un de ses films (Teatro de guerra), puis a mis en place un atelier de cinéma et de théâtre. Cette rencontre fut si forte que la metteuse en scène et cinéaste a décidé de réaliser, avec ces détenus, un film sur leur quotidien. Puis un spectacle. Arts de résistance en prison, la musique, la danse et le chant étaient, pour elles et lui, une façon de s’évader, de s’exprimer derrière les barreaux. C’est donc naturellement ces disciplines que Lola Arias a choisi de réinvestir lorsqu’elle a conçu ce projet de réinsertion sociale par l’art qui offre un nouveau départ aux interprètes de Los días Afuera, de nouveaux chemins de liberté.

De nouveaux chemins de liberté

Bien sûr, la puissance artistique de cette proposition entre théâtre et musique est relative. Carcan plutôt que caisse de résonnance, la mise en scène figée de Lola Arias n’offre pas les possibilités de fulgurances auxquelles on aurait pu s’attendre. Mais l’essentiel n’est pas là. Ici, le théâtre va plus loin que le théâtre. La nécessité sociale et politique de cette proposition qui fuit le misérabilisme en chantant, en dansant, est évidente. Los días Afuera a permis à Yoseli, Paulita, Carla, Estefania, Noelia et Nacho de réaliser leurs rêves, de fuir un pays tombé aux mains de l’extrême-droite, de sortir de la précarité dans laquelle il et elles étaient enfermés. Ce spectacle donne également l’occasion à de larges publics de regarder, d’écouter le récit de la violence et de la stigmatisation qu’endurent, ailleurs comme ici, celles et ceux qui ont des parcours de vie différents. On s’attache évidemment à chacune de ces personnalités. On aime les voir se libérer, ensemble, du poids de leur passé. Sur scène, elles réécrivent leurs destins. Applaudissons leur mise en lumière aussi fort que l’on déplore ce que des gens arriérés et cruels, en prison comme en dehors, leur ont fait subir.

Manuel Piolat Soleymat