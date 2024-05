“Deepstaria” dernière creation de Wayne McGregor

La création de Wayne McGregor, qui ouvre cette 44e édition de Montpellier Danse, est un événement mondial faisant dialoguer la danse et l’Intelligence Artificielle.

Deepstaria est le nom d’une méduse métamorphe biolumiescente qui vit dans les grandes profondeurs de nos mers. Un être énigmatique capable de changer d’apparence à volonté, qui suscite autant de fascination que de crainte, tout comme l’Intelligence Artificielle aujourd’hui, qui occupe une place centrale dans cette création de Wayne McGregor, qui mêle écriture chorégraphique, IA, recherche acoustique et informatique spatiale. L’artiste anglais, connu tant pour son excellence en matière d’inventivité chorégraphique que pour son intérêt et sa fine maîtrise des outils technologiques, – il travaille depuis plus de cinq ans à des modèles d’IA à partir du mouvement des danseurs, et a créé dès 1996 un solo à partir de la gestuelle d’un robot – a développé un langage physique d’une virtuosité impressionnante.

Du jamais vu !

Pour McGregor, l’IA est d’abord un dispositif au service du développement d’une gestuelle, comme le fut, en son temps, le logiciel Dance Forms pour Merce Cunningham. C’est-à-dire un outil de composition avancé qui permet d’imaginer « des mouvements impossibles à réaliser en même temps », qui ouvre de nouvelles possibilités corporelles et stimule la créativité des interprètes. Il est accompagné par le Français Nicolas Becker, ingénieur du son de génie oscarisé pour le film Sound of Metal de Darius Marder, qui construit des images acoustiques absolument magiques, et de LEXX, co-inventeur de Bronze.ai, un modèle très sophistiqué d’intelligence artificielle qui renvoie à la préhistoire tous les logiciels de MAO conçus jusque-là. Le chorégraphe espère pouvoir montrer simultanément Deepstaria sur le plateau et dans le Métavers. Qu’il réalise ou non cette innovation inouïe, la création est déjà l’œuvre la plus ambitieuse de la carrière de Wayne McGregor, qui va fêter les 30 ans de sa compagnie.

Agnès Izrine