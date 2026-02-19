Librement adapté de La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon, Entre parenthèses nous plonge dans le parcours de réparation d’Alma, une femme violée lorsqu’elle avait 9 ans. Un spectacle de l’autrice-metteuse en scène Pauline Bureau, créé au Théâtre national de La Colline.

Récit autobiographique publié en 2018 aux Éditions Grasset, La Petite Fille sur la banquise revient sur le viol qu’a subi Adélaïde Bon lorsqu’elle était enfant, ainsi que sur les décennies d’apnée émotionnelle qui l’ont suivi. Puis un jour, la fillette devenue adulte reçoit un appel de la brigade des mineurs : son agresseur, un violeur en série, a pu être identifié grâce à des analyses ADN. S’ouvre alors la possibilité d’un procès qui réunira de nombreuses victimes et permettra à l’écrivaine d’entamer un parcours de réparation. C’est cette histoire ancrée dans notre époque que Pauline Bureau adapte aujourd’hui au théâtre. Accompagnée de huit comédiennes et comédiens, l’autrice-metteuse en scène a imaginé Entre parenthèses, un spectacle qui souhaite affirmer l’héroïsme de toutes les femmes « qui se battent pour tenir debout ».

Libération de l’écoute

Centré sur les émotions d’Alma, double théâtral d’Adélaïde Bon, Entre parenthèses cherchera à nous faire éprouver, de manière sensorielle, ce que ressent cette femme restée longtemps enfermée dans la solitude d’un traumatisme ignoré par la société. « On a beaucoup parlé de libération de la parole, fait remarquer Pauline Bureau. Aujourd’hui, on s’aperçoit que les paroles étaient là. (…) La question, c’est plutôt la libération de l’écoute. (…) Depuis longtemps, nous avons eu tendance à minimiser ces violences, à ne pas mesurer ce que les corps de femmes subissent tout au long d’une vie. Échanger, entendre les récits des autres, c’est sortir de la honte ; c’est comprendre qu’on n’est pas seul ; c’est relier des conséquences à une histoire ». Entre intime et politique, Entre parenthèses fait du théâtre une caisse de résonnance sociétale en rendant hommage à ces femmes violentées.

Manuel Piolat Soleymat