Sandra Hüller incarne « Hamlet » dans la version de Johan Simons

Croisant la tragédie de Shakespeare avec des extraits du Hamlet-Machine de Heiner Müller, le metteur en scène néerlandais Johan Simons signe une version d’Hamlet dans laquelle la comédienne allemande Sandra Hüller incarne le rôle-titre.

On se souvient, au cinéma, de son interprétation du rôle de Sandra Voyter dans Anatomie d’une chute. C’est aujourd’hui au théâtre, dans le rôle d’Hamlet, que l’on retrouve Sandra Hüller, au sein d’une production de la Schauspielhaus Bochum (où a été créé le spectacle en juin 2019). « Mon choix de distribution n’est ni politique ni féministe, confie Johan Simons, il est purement artistique. Pour jouer Hamlet, il faut un esprit souple et Sandra Hüller possède cette qualité. Elle a aussi une approche très personnelle du rôle. Elle rejette tout cynisme. Elle élargit la pensée d’Hamlet avec une singularité qui n’appartient qu’à elle. » Proposant ainsi une vision du héros tragique en dehors de toute idée de folie, la comédienne allemande emprunte la voie de l’empathie pour parvenir à « comprendre le cœur des émotions d’Hamlet ».

Manuel Piolat Soleymat