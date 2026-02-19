La chanteuse espagnole Paloma Pradal s’essaie pour la première fois au théâtre dans son seul en scène Et vous qui êtes-vous ?. Le récit qu’elle y déploie a hélas tendance à se faire au détriment des parties chantées et dansées, les plus intéressantes du spectacle.

Paloma Pradal entre en scène avec une sortie. En tournant le dos au public réel pour en saluer un fictif, qui vient d’assister à un spectacle tout aussi imaginaire, l’artiste a ainsi recours d’entrée de jeu à un processus dramaturgique bien connu et éprouvé, qui consiste à parler du théâtre depuis ses coulisses. La chanson lente qu’elle se met alors à entonner à mi-voix, assise derrière une table en bois qui lui sert d’unique décor, est alors de celles que l’on interprète pour soi. Ce chant privé, intime, constitue un seuil fort délicat et prometteur pour l’entrée en matière théâtrale que réalise la chanteuse avec Et vous qui êtes-vous ?, que nous découvrons pour notre part début février 2026 au Centquatre-Paris dans le cadre du festival Les Singulier·es. L’exploration subtile de son propre chant que semble vouloir entamer l’artiste en quittant les scènes musicales dont elle est familière pour aller vers le théâtre s’arrête hélas lorsque commence ce dernier. Dès que Paloma Pradal se met à parler de son parcours, il se dit en effet beaucoup moins de choses que lorsqu’elle s’essaie à des façons de chanter dont elle n’a pas l’habitude, moins spectaculaires, plus intérieures. Dans Et vous qui êtes-vous ?, la nécessité d’en venir aux mots et au jeu n’apparaît pas clairement.

Tentative d’autoportrait d’une Flamenca

Ce n’est qu’en fin de spectacle que Paloma Pradal explique ne plus pouvoir danser le Flamenco, culture dont elle a hérité par sa mère, la chanteuse gitane Mona Arenas. On entrevoit alors la source de son besoin de parole : par le verbe, la Flamenca tente de dépasser la maladie qui lui a fait perdre la maîtrise de son corps. Cet incident fondateur de la pièce aurait gagné à y être mis à sa juste place, à être la colonne vertébrale d’une dramaturgie qui en l’état plonge dans le flou l’intention du seul en scène. En abordant son enfance baignée de musique – son père est le musicien Vicente Pradal – autant que les origines du Flamenco et la rude condition des femmes et des enfants de ce milieu, en s’essayant aussi à décrire ce qu’est pour elle être une « gitana », Paloma Pradal fait de son autoportrait le lieu du récit de toute une vie et davantage. Car Et vous qui êtes-vous ? a l’ambition de parler aussi de toutes les femmes qui ont le Flamenco chevillé au cœur. C’est là un bien grand dessein pour un petit solo d’une heure vingt, qui plus est écrit par une personne dont les mots ne sont pas la grammaire première. L’intervention du metteur en scène Florent Mateo dans les matières textuelles, chorégraphiques – celles-ci durent deux minutes maximum, ce que peut supporter son corps – et chantées aurait pu structurer l’ensemble. Nous avons hélas la sensation d’avoir à faire ici à une forme brute qui reste à ciseler.

Anaïs Heluin