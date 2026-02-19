En couple dans le privé comme sur scène, Rébecca Chaillon et Sandra Calderan font théâtre des questions que leur posent l’existence qu’elles vivent ensemble. Une « pièce performée joyeuse et très intime » programmée au T2G.

L’une est Noire et se définit avec humour comme « une gouine des villes », tandis que l’autre est Blanche et se définit comme « une gouine des champs ». En couple depuis sept ans, Rébecca Chaillon et Sandra Calderan envisagent leur vie commune comme un maillage « d’espaces de tentatives » à trouver, à créer. Dans La Gouineraie (spectacle dont une première version a été créée à La Pop, en 2019, suite à une commande du Festival (Re)Mix), les deux performeuses invitent les publics dans « leur maison en chantier », afin de « déconstruire, disséquer, analyser » avec eux ce que signifie « faire famille ».

Une proposition en mouvement

« La construction dramaturgique du spectacle et le principe de la performance viennent se travailler l’un l’autre, s’altérer, jouer ensemble, explique Sandra Calderan. J’y raconte ma vie, donc je ne travaille qu’en ellipse. Il y a des passages avec des textes de Rébecca extrêmement poétiques, comme hors du temps. Et puis des moments où l’on prend le temps de faire des choses “pour de vrai” : coller du papier peint, fabriquer des meubles… » De plain-pied avec l’existence réelle de ses autrices et interprètes, La Gouineraie est une proposition en mouvement. Une proposition qui suit le chemin de la vie pour partager avec nous ses tâtonnements, ses rires, ses questionnements…

Manuel Piolat Soleymat