Les apprentis de l’ESCA d’Asnières investissent le sulfureux Kabarett Klub, sous la houlette de Paul Desveaux, codirecteur de l’école, montrant leur maturité scénique et leurs talents protéiformes.

Depuis 2023, l’ESCA commande chaque année l’écriture d’une pièce à un auteur émergent pour ses apprentis. Le souhait de Tatiana Breidi et Paul Desveaux, codirecteurs de l’école, est d’ainsi défendre la création contemporaine. Le quatrième épisode de cette aventure est confié à Joris Mugica, qui s’est librement inspiré du Cabaret de Bob Fosse, pour raconter l’histoire dystopique d’un lieu de spectacle, de stand-up et de musique, plongé dans le désordre européen et la montée de l’extrême droite. À Pigalle, en 2032, « le sulfureux Kabarett Klub peine à survivre dans un climat de violence généralisée. Entre censures normatives et célébration des corps, les artistes se heurtent à un dilemme brutal : disparaître sous la tyrannie du système, ou faire de la scène un territoire de survie ? Et si le Kabarett Klub n’était que le miroir d’un pays qui se regarde sombrer ? Et si tout recommençait ? », dit Joris Mugica.

Ruine du monde et force de l’art

« Cette nouvelle expérience théâtrale est un nouveau pas vers l’idée d’un spectacle total. C’est une fantaisie à la fois drôle et tragique, où les difficultés du quotidien se confrontent aux lumières de la scène, et où nous interrogerons nos destinées particulières face au chaos du monde. », dit Paul Desveaux. Avec la cheffe de chant Maria Laura Baccarini, le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq, Marc Chalosse aux arrangements musicaux, Baptiste Znamenak aux costumes et Laurent Schneegans aux lumières, il offre aux apprentis, accompagnés par les musiciens Emiliano Begni et Marc Chalosse, l’occasion de jouer, chanter et danser dans ce cabaret aux accents queer, revisité à la lumière des bouleversements et des angoisses politiques contemporaines.

Catherine Robert