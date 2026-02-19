La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Théâtre - Gros Plan

« Expérience #4 – Kabarett » : les apprentis de l’ESCA d’Asnières montrent leur maturité scénique

« Expérience #4 – Kabarett » : les apprentis de l’ESCA d’Asnières montrent leur maturité scénique - Critique sortie Théâtre Asnières-sur-Seine Studio | ESCA
©Les apprentis de l’ESCA dans KABARETT. © Paul Desveaux
Les apprentis de l’ESCA dans KABARETT. © Paul Desveaux

Studio | ESCA / texte de Joris Mugica, sur une idée originale de Paul Desveaux / mise en scène de Paul Desveaux

Publié le 19 février 2026 - N° 441

Les apprentis de l’ESCA d’Asnières investissent le sulfureux Kabarett Klub, sous la houlette de Paul Desveaux, codirecteur de l’école, montrant leur maturité scénique et leurs talents protéiformes.

Depuis 2023, l’ESCA commande chaque année l’écriture d’une pièce à un auteur émergent pour ses apprentis. Le souhait de Tatiana Breidi et Paul Desveaux, codirecteurs de l’école, est d’ainsi défendre la création contemporaine. Le quatrième épisode de cette aventure est confié à Joris Mugica, qui s’est librement inspiré du Cabaret de Bob Fosse, pour raconter l’histoire dystopique d’un lieu de spectacle, de stand-up et de musique, plongé dans le désordre européen et la montée de l’extrême droite. À Pigalle, en 2032, « le sulfureux Kabarett Klub peine à survivre dans un climat de violence généralisée. Entre censures normatives et célébration des corps, les artistes se heurtent à un dilemme brutal : disparaître sous la tyrannie du système, ou faire de la scène un territoire de survie ? Et si le Kabarett Klub n’était que le miroir d’un pays qui se regarde sombrer ? Et si tout recommençait ? », dit Joris Mugica.

Ruine du monde et force de l’art

« Cette nouvelle expérience théâtrale est un nouveau pas vers l’idée d’un spectacle total. C’est une fantaisie à la fois drôle et tragique, où les difficultés du quotidien se confrontent aux lumières de la scène, et où nous interrogerons nos destinées particulières face au chaos du monde. », dit Paul Desveaux. Avec la cheffe de chant Maria Laura Baccarini, le chorégraphe Jean-Marc Hoolbecq, Marc Chalosse aux arrangements musicaux, Baptiste Znamenak aux costumes et Laurent Schneegans aux lumières, il offre aux apprentis, accompagnés par les musiciens Emiliano Begni et Marc Chalosse, l’occasion de jouer, chanter et danser dans ce cabaret aux accents queer, revisité à la lumière des bouleversements et des angoisses politiques contemporaines.

Catherine Robert

A propos de l'événement

Expérience #4 - KABARETT
du jeudi 5 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026
Studio | ESCA
3, rue Edmond-Fantin, 92600 Asnières-sur-Seine

Jeudi à 19h, vendredi à 20h, samedi à 18h et dimanche à 15h.

Tel. : 01 47 90 95 33.

Durée : 2h30.

A partir de 14 ans.

Tous les articles Théâtre

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Théâtre

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Entre intime et politique, Pauline Bureau met en scène "Entre parenthèses"
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Théâtre

S'inscrire