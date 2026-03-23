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Jazz / Musiques - Agenda

Rodolphe Burger, le mythe Kraftwerk

Rodolphe Burger, le mythe Kraftwerk - Critique sortie Jazz / Musiques 75020 Paris La Maroquinerie
©Le musicien Rodolphe Burger @ Christophe Urbain
Le musicien Rodolphe Burger @ Christophe Urbain

La Maroquinerie

Publié le 23 mars 2026 - N° 342

Par une relecture rock d’un album important, le guitariste Rodolphe Burger et son complice Julien Perraudeau mettent en lumière le mythique groupe électronique allemand.

Rodolphe Burger et Julien Perraudeau rendent hommage à Kraftwerk en réinterprétant l’intégralité de l’album Radio-Activity. Sorti en 1975, ce disque essentiel marque une révolution dans la grande histoire de la musique par son utilisation de sons synthétiques et futuristes. Des titres comme Radioactivity ont influencé des générations d’artistes. Rodolphe Burger, très aimé de son public, suit depuis plus de trente ans une carrière éclectique. Guitariste, chanteur et créateur, il a bâti une discographie copieuse sur son label Dernière Bande et multiplié les rencontres. Quant à Julien Perraudeau, multi-instrumentiste et ingénieur du son, il a fondé le groupe Diving With Andy avant de jouer avec Jacques Higelin ou Erik Truffaz. Ce duo, qui offre une performance puissante, rappelle la modernité fulgurante du groupe allemand de musique électronique, originaire de Düsseldorf.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Rodolphe Burger
du jeudi 16 avril 2026 au jeudi 16 avril 2026
La Maroquinerie
La Maroquinerie, 23 rue Boyer, 75020 Paris.

à 19h30. Tél : 01 40 33 35 05. www.lamaroquinerie.fr

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