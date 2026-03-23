La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°341
mars 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Magic Malik Quartet XP, désormais en petite formation

Magic Malik Quartet XP, désormais en petite formation - Critique sortie Jazz / Musiques 75 001 Paris Le Baiser Salé Jazz Club
©Magic Malik @ Mezzadri
Magic Malik @ Mezzadri

Le Baiser salé

Publié le 23 mars 2026 - N° 342

Le flûtiste de jazz Magic Malik, toujours en mouvement, joue désormais en petite formation. 

Ayant grandi en Guadeloupe, ce diplômé du conservatoire de Marseille s’est frotté à toutes les expériences, signant une bonne quinzaine d’albums en leader. Après avoir participé au Groove Gang de Julien Lourau, il a fondé son Magic Malik Orchestra, joué avec Steve Coleman et apporté sa touche à M, Air ou Oumou Sangaré. Son jeu très libre s’adapte à tous les styles. Exubérant, il utilise de nombreux cris et chuchotements, le rapprochant de Rahsaan Roland Kirk. En 2018, il a fondé avec Olivier Laisney la Fanfare XP qui comptait une quinzaine de musiciens. Aujourd’hui il choisit une formation resserrée pour explorer les vertiges de l’improvisation. Curieux de tout, son quartet révèle de nouvelles couleurs mélodiques et des grooves mobiles aux éclats particuliers. Sorti l’année dernière, son disque Live a été salué pour sa spontanéité.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Magic Malik Quartet XP
du samedi 18 avril 2026 au samedi 18 avril 2026
Le Baiser Salé Jazz Club
Le Baiser salé, 58 rue des Lombards, 75001 Paris.

à 19h30 et 21h30. Tél :  01 42 33 37 71. www.lebaisersale.com

 

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
50400abonnés
5367abonnés
article suivant

Deryal Türkan et Yurdan Tokcan, deux grands maîtres de la musique classique ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire