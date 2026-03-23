Magic Malik Quartet XP, désormais en petite formation

Le flûtiste de jazz Magic Malik, toujours en mouvement, joue désormais en petite formation.

Ayant grandi en Guadeloupe, ce diplômé du conservatoire de Marseille s’est frotté à toutes les expériences, signant une bonne quinzaine d’albums en leader. Après avoir participé au Groove Gang de Julien Lourau, il a fondé son Magic Malik Orchestra, joué avec Steve Coleman et apporté sa touche à M, Air ou Oumou Sangaré. Son jeu très libre s’adapte à tous les styles. Exubérant, il utilise de nombreux cris et chuchotements, le rapprochant de Rahsaan Roland Kirk. En 2018, il a fondé avec Olivier Laisney la Fanfare XP qui comptait une quinzaine de musiciens. Aujourd’hui il choisit une formation resserrée pour explorer les vertiges de l’improvisation. Curieux de tout, son quartet révèle de nouvelles couleurs mélodiques et des grooves mobiles aux éclats particuliers. Sorti l’année dernière, son disque Live a été salué pour sa spontanéité.

Philippe Deneuve