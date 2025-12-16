« Le secret n’est pas une énigme à résoudre, c’est un mystère à préserver » : c’est ce que nous raconte le compositeur Alvise Sinivia à travers ce double portrait de femmes.

Il y a des spectacles qui ne cherchent pas à séduire par l’évidence, mais à creuser une faille intime. En mon for intérieur, conçu par le compositeur Alvise Sinivia, appartient à cette catégorie. Ici, le secret n’est pas un thème abstrait : il devient matière, résistance, tension. Chacune des chorégraphes performeuses manipule un REVOX B 77, sa voix s’y inscrit en direct, mais ce qu’elle dit ne sera jamais livré en entier. Ce qui compte, c’est l’espace entre le geste et le non-dit, la fragilité d’un corps qui défend son intimité comme un trésor. Ce cycle de solos de trente minutes, porté par des artistes aux parcours singuliers – Mellina Boubetra, Manon Parent – ne se contente pas de montrer : il interroge la transparence contemporaine, cette injonction à tout dévoiler. La vidéo de Furio Ganz, conçue comme une œuvre autonome, prolonge cette tension entre exposition et retrait. Ce qui frappe, c’est la manière dont la scène devient paradoxalement le lieu d’un secret partagé : un espace où l’on accepte de ne pas tout savoir, mais de ressentir.

Agnès Izrine