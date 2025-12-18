La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

Christine Armanger présente le diabolique « De dIAboli » qui interroge l’intelligence artificielle

©Crédit : Alban van Wassenhove Des diablesses de l’IA dans la nouvelle création de Christine Armanger
Crédit : Alban van Wassenhove Des diablesses de l’IA dans la nouvelle création de Christine Armanger

Atelier de Paris
Chorégraphie Christine Armanger

Publié le 18 décembre 2025 - N° 339

Avec ses corps satyriques et son chien, Christine Armanger propose une bascule diabolique dans des questionnements contemporains.

Performeuse et plasticienne, Christine Armanger s’est notamment illustrée par son travail autour de figures de saints et de saintes. Il n’y eut qu’un tout petit pas à faire pour s’intéresser aujourd’hui à celle du diable, du Mal, et un autre pour y voir sa réinvention dans les nouvelles technologies et l’Intelligence Artificielle. Avec son sens du décalage, elle convie avec elle sur scène deux danseuses aux corps porteurs de l’imaginaire du bouc, ainsi qu’un robot-chien piloté par ChatGPT. Tout l’enjeu de ce « rituel contemporain » vient de l’interaction proposée avec le spectateur, que le robot pourra questionner, alimentant la performance et créant le trouble et l’ambigüité. Le robot, certes habile en cabrioles, peut se muer en présence diabolique selon la tournure des événements. Que peut le corps, que peut la danse, dans cette bascule que crée Christine Armanger ? Un questionnement diabolique qui peut glacer le sang.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

De dIAboli
du jeudi 5 février 2026 au vendredi 6 février 2026
Atelier de Paris
2 route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris

à 20h dans le cadre du Festival Faits d’Hiver. Tél. : 01 41 74 17 07.

 

