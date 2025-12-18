Avec ses corps satyriques et son chien, Christine Armanger propose une bascule diabolique dans des questionnements contemporains.

Performeuse et plasticienne, Christine Armanger s’est notamment illustrée par son travail autour de figures de saints et de saintes. Il n’y eut qu’un tout petit pas à faire pour s’intéresser aujourd’hui à celle du diable, du Mal, et un autre pour y voir sa réinvention dans les nouvelles technologies et l’Intelligence Artificielle. Avec son sens du décalage, elle convie avec elle sur scène deux danseuses aux corps porteurs de l’imaginaire du bouc, ainsi qu’un robot-chien piloté par ChatGPT. Tout l’enjeu de ce « rituel contemporain » vient de l’interaction proposée avec le spectateur, que le robot pourra questionner, alimentant la performance et créant le trouble et l’ambigüité. Le robot, certes habile en cabrioles, peut se muer en présence diabolique selon la tournure des événements. Que peut le corps, que peut la danse, dans cette bascule que crée Christine Armanger ? Un questionnement diabolique qui peut glacer le sang.

Nathalie Yokel