En l’espace de neuf années, le festival Trajectoires a su affirmer sur Nantes, Saint-Nazaire et la métropole la présence d’une danse pleine d’élans, ouverte sur le monde. Dans une intense dynamique de coopération sur un territoire.

Le Centre Chorégraphique National de Nantes se réunit avec onze partenaires, de projets, tailles et environnements très différents, autour d’une programmation étendue à vingt-et-un lieux : un modèle de dialogue qui permet à plus de trente spectacles de trouver leur public, en plus des rendez-vous professionnels. Côté créations, on remarque le très beau titre donné par David Drouard à sa nouvelle pièce : Soutenir. Un acte qui est à la fois pur geste de danse, dans sa relation au poids et à l’Autre, mais qui dit aussi les choix et les conduites possibles dans un engagement vers le soin. Avec six danseurs et danseuses, le chorégraphe invite le souffle à se mêler au geste, dans un aller-retour entre l’être chantant et l’être dansant. L’un soutient l’autre et inversement dans une atmosphère baignée de musiques, grâce à une bande sonore notamment de chansons et de reprises. Éclats, la nouvelle création de Léa Vinette, est un trio où le corps part en vibration, dans la tension qu’on aime lui reconnaître, à l’aube, elle aussi, d’un souffle partagé. Mention spéciale au projet de Sofian Jouini qui voit le jour dans un espace bi-frontal, dans une Visite particulièrement incarnée qui place le chorégraphe dans des états de corps entre humanité et animalité, au seuil d’un rituel de possession.

La danse à voir et à vivre

Le Marathon de la Danse, grand moment fédérateur et joyeux du festival Trajectoires, a lieu à la Soufflerie de Rezé : quatre heures consacrées au seul plaisir de danser, de pousser les limites de la fête à travers un dance floor spécialement préparé. Cette année, c’est sous la houlette de Simon Tanguy et des québécoises Julia-Maude Cloutier et Nelly Paquentin que vont s’écrire les pas de danse. Avec Trajectoires, on ne peut résister à l’appel de la danse. Certains incontournables grands formats figurent d’ailleurs en bonne place, comme Borda de la Brésilienne Lia Rodrigues, In Comune d’Ambra Senatore, ou Imminentes, de Jann Gallois. Mais les duos programmés ici sont également particulièrement remarquables : On va s’aimer de Steven Hervouët et Pauline Bigot, Through the Grapevine d’Alexander Vantournhout et Axel Guérin, ou Etrangler le temps de Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh constituent à n’en pas douter trois intenses moments de danse.

Nathalie Yokel