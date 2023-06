Le Festival foisonne de propositions : une quarantaine pour l’officiel In, qui se tient du 5 au 25 juillet, et 1491 dans le Off, qui a lieu du 7 au 29 juillet (ou parfois du 7 au 28 ou au 26 selon les lieux). À partir du 6 juillet, retrouvez nos critiques chaque jour en direct du Festival, In et Off.

Notre journal Avignon en Scène(s) 2023 présente environ 300 projets, soit l’intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off, à découvrir grâce à des entretiens avec les artistes, à nos critiques lorsqu’il a été possible de voir la pièce avant l’échéance du festival, à nos chroniques détaillées présentant les spectacles à venir.

Sur place, nous continuons de vous informer : à partir du 6 juillet retrouvez nos critiques chaque jour sur notre site, en direct du Festival. Et dans nos newsletters

