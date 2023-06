Appels d’urgence est l’œuvre de trois femmes : la comédienne Coco Feigerolles, l’autrice Agnès Marietta et la metteure en scène Heidi-Eva Clavier. Seule en scène, la première interroge l’« obsolescence d’une mère ».

Au cœur de la Cie Sud Lointain, il y a une histoire de transmission. Fondée dans les années 2000 par Coco Feigerolles et François Clavier, cette compagnie est confiée en 2014 par ses fondateurs à Heidi-Eva Clavier, alors tout juste diplômée de l’ERAC et s’apprêtant à monter sa première création d’après Tchekhov, Ivan Off. Ce dialogue intergénérationnel prend dans Appels d’urgence la forme d’un monologue interprété par Coco Feigerolles. Écrit pour elle par Agnès Marietta, mis en scène par Heidi-Eva Clavier, ce spectacle nous porte à la rencontre d’une femme que l’euphémisme d’usage peut nous faire qualifier de « mûre ». Elle s’appelle Madame Waller, nous dit-elle. Elle est divorcée, mère de deux enfants. Pour lutter contre le sentiment de solitude, elle a dû s’initier aux nouveaux moyens de communication. Elle cherche à avoir un rapport simple, juste. Les spectateurs que nous sommes l’y aiderons-nous ?

Anaïs Heluin