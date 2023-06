La Compagnie Carré Blanc revient à La Scierie avec Dans la boucle, une pétillante création collective tout public qui emprunte aux codes du hip-hop, du jazz et du contemporain pour danser la répétition du quotidien.

Comme une maison de poupée, le plateau se compose d’objets du quotidien, dans une ambiance vintage colorée. Seuls, en duo ou en trio, les interprètes (Zoé Boutoille, Yane Corfa et Bryan Montarou) performent différents tableaux illustrant la vie quotidienne. Disputes, cuisine, devoirs et rangement sont prétextes à leurs mimiques et aux mouvements répétitifs qui les entrainent dans une boucle (presque) sans fin, machinale, dans laquelle la création se déploie. Entre bruitages, musique et extraits télévisés, la compagnie propose une petite forme acidulée dans laquelle les relations humaines et les regards sont un ciment précieux.

Louise Chevillard