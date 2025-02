À travers la maladie d’une aide-soignante, Pratique de la ceinture, ô ventre explore tous les enjeux liés au ventre, et plus particulièrement, à celui des femmes.

Le mal, la peur, des papillons ou une boule peuvent s’y loger. Ventre des viscères, de l’enfant, du désir, cœur du corps en somme, l’organe au centre de ce spectacle est pourtant atteint de fibromes utérins. Spectacle écrit et mis en scène par une artiste trentenaire, Vanessa Amaral, Pratique de la ceinture, ô ventre raconte comment Amina affronte cette maladie sans remède en même temps qu’il ausculte ce qui se joue dans le ventre, des femmes notamment. Entre langue quotidienne, technique et intime, entre situation des femmes afro-descendantes et résonances universelles, entre récit autobiographique et éloge des soignants, ce spectacle pluridimensionnel est conçu pour développer « une compréhension de ce qui nous entrave pour s’émanciper et exister pleinement ».

Eric Demey