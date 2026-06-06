Gaëtan Farnier, Yvan Bouchain et leur très belle équipe ont choisi de consacrer leur vie aux claquettes. S’accompagnant de leur instrument, ils servent un objectif commun, en combinant danse et joie de vivre.

Pour ceux qui aiment la danse rythmique, ce spectacle est idéal. Cinq danseurs dont quatre instrumentistes, venant de France, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne et du Mexique, diffusent le Sabor et le Tap Dance, deux variantes des claquettes. D’une grande difficulté, elles demandent une parfaite capacité sportive. Chaque membre du groupe a développé charisme et assurance. Jazz et rock’n’roll offrent aux musiciens un répertoire qui n’est pas sans rappeler les caves de Saint-Germain-des-Prés. Sur un rythme explosif, la fusion des genres et des cultures fait de ce spectacle une expérience spéciale, où mime et humour apportent une touche de malice bienvenue. C’est par la grâce de trois guitares, une contrebasse et un cajón que les musiciens-danseurs tournoient sur scène, dans une synergie plaisante et contagieuse. Sabor Life is Rythm prouve qu’engagement et excellence peuvent être au service d’un projet commun, à l’heure où se développent les soirées dansantes autour du Swing, très prisées des jeunes générations.

Philippe Deneuve