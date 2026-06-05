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juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Toute l’énergie des Wanted Posse dans « Warriors »

Toute l’énergie des Wanted Posse dans « Warriors » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Factory - Théâtre de L’Oulle
©Crédit : DR Toute l’énergie des Wanted Posse dans Warriors à La Factory
Crédit : DR Toute l’énergie des Wanted Posse dans Warriors à La Factory

La Factory - Théâtre de l’Oulle / sChorégraphie Njagui Hagbe

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Crew historique du break en France et à l’international, les Wanted Posse déferlent à la Factory.

Il ne faut pas s’arrêter au titre guerrier de cette nouvelle création des Wanted Posse. Profondément ancrés dans l’univers du hip hop, dont la culture est indissociable des battles, espaces de confrontation où la danse fait se disputer des individus et des équipes au seul bénéfice du dépassement de soi à travers la beauté du geste, ils s’en emparent pour la faire dialoguer avec d’autres références. Aussi la rivalité se nichera-t-elle dans une esthétique proche de films cultes comme West Side Story ou Les Guerriers de la nuit, dans une mise en scène joyeuse à la croisée de tous les styles, au-delà du break fondateur de l’identité du Crew. Les huit danseurs et danseuses s’unissent au gré d’une bande son particulièrement soignée pour nous faire vibrer, jusqu’à faire apparaître le meilleur de leurs singularités.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Warriors
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Factory - Théâtre de L’Oulle
19 place Crillon, 84000 Avignon

à 20h45, relâche le jeudi. Durée : 1h.

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