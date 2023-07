L’ensemble Faenza propose un théâtre miniature, ludique et poétique, autour des Fables de La Fontaine et de leur mise en musique au début du XVIIIe siècle, dans la mise en scène de Nicolas Gousseff.

Les Fables de La Fontaine ont très tôt fait partie du patrimoine culturel commun, avec, entre autres, des mises en musique. C’est ce corpus de chansons du début du XVIIIe siècle que Marco Horvat et Olga Pitarch ont voulu mettre en avant pour enrichir la liste foisonnante de propositions théâtrales inspirées par le fabuliste du Grand Siècle. L’un s’accompagnant au théorbe, guitare ou vièle, l’autre à l’épinette, le duo de l’ensemble Faenza réinvente les saveurs des mélodies baroques sur les péripéties du plus célèbre bestiaire de la littérature, en équilibrant les exigences de la diction et celles des couleurs harmoniques, le soprano léger et acidulé formant une paire complémentaire avec un baryton plus bonhomme, dans un format hybride et convivial qui estompe les barrières habituelles du concert avec le public.

Un spectacle tous publics

Ce théâtre miniature mis en scène Nicolas Gousseff, plasticien issu du monde de la marionnette, s’appuie sur quelques accessoires, et particulièrement sur un clavecin qui s’ouvre à la façon d’un cabinet de curiosités, librement inspiré par l’univers de l’illustrateur Benjamin Rabier. Pour autant, la dimension ludique d’un spectacle qui tresse les moments les plus saillants des historiettes morales n’est pas uniquement destiné à un jeune public. Les plus grands trouveront aussi leur compte dans cette mise en écho de La Fontaine avec ses prédécesseurs antiques, Esope ou Phèdre, mais également son irrésistible réinterprétation oulipienne par Queneau, La Cimaise et la Fraction, résumant tout l’esprit d’un spectacle au titre emprunté à La Cigale et la Fourmi. Les costumes Ancien Régime des deux comédiens-musiciens ne doivent pas tromper : Eh bien, chantez maintenant ! n’a rien d’une reconstitution historique ou muséographique, mais relève bien plutôt d’un voyage drôle et fécond à partir des sonorités du passé. Avec Olga Pitarch et Marco Horvat, le plaisir des Fables défie les époques et les générations.

Gilles Charlassier