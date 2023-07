« THISISPAIN » par Hillel Kogan : un duo de flamenco flamboyant qui questionne nos identités

Après We Love Arabs, Hillel Kogan est de retour à Avignon pour sa dernière pièce, THISISPAIN. Dans un duo flamboyant avec la danseuse de flamenco Mijal Natan, le danseur chorégraphe repense l’absurdité des frontières géographiques, chorégraphiques et plus largement des identités, avec humour et autodérision.

Les talons claquent. Avec eux la grâce, la sensualité et la force du flamenco s’invitent sur scène, tout d’abord dans un solo de la danseuse Mijal Natan. Juive ashkénaze née dans la banlieue de Tel-Aviv, descendante lointaine d’un couple d’immigrés germano-marocain, elle se forme au flamenco en Espagne, avant d’ouvrir son école en Israël. Chorégraphié par Hillel Kogan, artiste contemporain israélien, THISISPAIN donne à voir une succession de tableaux entrecoupés de prises de paroles, tantôt humoristiques, tantôt politiques. La proposition mêle diverses gestuelles, contemporaines pour lui, issues du flamenco pour elle. La force et la douceur des interprètes se complètent dans deux univers personnels distincts, mais qui s’unissent avec évidence.

Un patchwork d’identités qui se confondent

Hillel Kogan chante, danse, séduit, parle et s’énerve. En espagnol, en anglais et surtout en français. Comme un conférencier, il décrit une Espagne réduite à un imaginaire de clichés : la chaleur, les brunes piquantes, les machos, Almodovar, Penelope Cruz, Dali, Picasso… mais aussi la guerre civile, le fascisme et le colonialisme. Peu à peu se dessine dans un pas de deux rythmé par le texte la douleur de deux peuples qui ont un jour fait face aux conflits, aux massacres. « Catalan, Andalou, Gitan ou Juif : qu’est-ce qu’on en a à foutre ? », se demande Hillel Kogan pour qui l’identité n’est pas déterminée par la naissance. En pointant la douleur (pain en anglais) du peuple espagnol et celle du peuple israélien, générées par l’histoire particulière de chaque pays, le chorégraphe brise nos frontières mentales. Il affirme, citant Judith Butler, que les états, les peuples et les groupes sociaux se rejoignent moins par l’essence de leurs cultures, que par l’expression qu’ils en donnent, permettant ainsi à toutes et tous d’adopter des identités mouvantes. Un spectacle riche de références, de dispositifs, d’imaginaires… qui se vit comme un voyage inattendu.

Louise Chevillard