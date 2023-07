« L’Infâme » de Simon Grangeat par Laurent Fréchuret : un théâtre de proximité

Médée, Folcoche, Madame Fichini : pour tordre le cou au mythe de l’instinct maternel, il suffit de relire la littérature. Simon Grangeat s’inscrit dans cette veine avec un texte puissant, servi par deux jeunes comédiennes solaires, remarquablement mises en scène par Laurent Fréchuret.

« Si le lièvre a 7 peaux, l’homme peut s’en enlever 7 fois 70 sans jamais pouvoir dire “cela est maintenant véritablement toi, ce n’est plus seulement une enveloppe” parce que ton essence véritable n’est pas profondément cachée au fond de toi-même, elle est placée au-dessus de toi, à une hauteur incommensurable, ou du moins au-dessus de ce que tu considères généralement comme ton moi. Tes vrais éducateurs, tes vrais formateurs te révèlent ce qui est la véritable essence, le véritable noyau de ton être. Quelque chose qui est d’un accès difficile, dissimulé et paralysé. Tes éducateurs ne sauraient être autre chose pour toi que tes libérateurs. » Contrairement au lièvre écorché d’Ibana, auquel de douces paroles rendent son pelage soyeux, celles de son amie Apolline ne suffisent pas à apaiser Tana. Il faut qu’elle fasse sien l’adage nietzschéen : renoncer au confort, de désaliéner de chaque entrave, escalader en solitaire la pente escarpée de l’émancipation, pour devenir la femme qu’elle a décidé d’être. Libérée de la honte, libérée de l’humiliation, libérée de l’amour fallacieux d’une mère toxique dont le chantage affectif se répand en voix off sur le plateau, elle abandonne l’amertume et le ressentiment et devient femme arrachée à l’infamie, passant de l’enfance muette à l’âge de la parole.

Le fil d’Ariane

La pièce de Simon Grangeat, qui répond à une commande du Théâtre de l’Incendie, a été répétée et créée dans des salles de classes de collèges et de lycées partenaires du Centre culturel de la Ricamarie. Sur scène, le dispositif reprend le principe d’un théâtre de proximité dans lequel Louise Bénichou et Alizée Durkheim-Marsaudon excellent. Touchantes et justes en amies complémentaires, elles parviennent à montrer sans l’expliciter combien le véritable amour et la vraie amitié sont d’abord et avant tout souci respectueux de l’autre. Rien n’explique pourquoi la mère de Tana la rend malade : les spectateurs peuvent ainsi insérer leur propre imaginaire dans le récit et comprendre que les liens les plus forts sont ceux que l’on nous invite à tisser sans nous y contraindre, dans un pur engagement sans assurance de réciprocité, dans le risque à prendre, dans la délicatesse d’une broderie dont Tana maîtrise progressivement les gestes, comme un danseur une chorégraphie. Pour affronter le Minotaure, il faut du courage, mais pour sortir du labyrinthe, pour ruser avec Dédale, il faut un fil et une belle âme confiante qui tient la pelote et laisse le guerrier ou la guerrière mener à bien sa mission libératrice. Devenir soi est un art martial et pas seulement un sport de combat : terrasser l’ennemi ne suffit pas. Louise Bénichou et Alizée Durkheim-Marsaudon, transfigurées au fur et à mesure que murissent Tana et Apolline, en font l’éclatante démonstration.

Catherine Robert