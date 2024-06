Sous la forme d’une enquête journalistique consacrée à la sœur de la comédienne Pauline Paolini, le collectif Superamas fait pénétrer le spectateur de Bunker au cœur des mécanismes du complotisme.

Pour le collectif européen Superamas, qui cherche « à dévoiler la dimension performative du réel et à éclairer la manière dont le ‘’spectacle’’ s’est immiscé dans chaque aspect de nos existences », l’histoire que lui rapporte la comédienne Pauline Paolini est une matière théâtrale de premier choix. C’est une histoire vraie : celle de sa sœur jumelle qui, malade, tombe sous l’emprise d’un pseudo-naturopathe se révélant en réalité être un gourou 2.0. Elle adhère à son discours, s’éloigne de ses proches et finit par disparaître tragiquement. Bunker se présente alors comme l’enquête menée par Pauline Paolini sur le médecin auto-proclamé. Documentaire et documenté, ce spectacle joue sur les frontières du vrai et du faux pour interroger les mécanismes complotistes.

Le conspirationnisme en direct

Au cours d’une interview conduite en direct par le collectif Superamas, Pauline Paolini dévoile les ressorts sur lesquels s’est appuyé le gourou pour manipuler sa sœur. Travaux d’experts à l’appui, comme ceux du professeur de psychologie cognitive Thierry Ripoll, auteur du livre Pourquoi croit-on ?, elle décrit notamment la parenté qu’entretient le complotisme avec les dérives sectaires. Leurs origines, explique-t-elle, sont communes : la maladie, les fragilités psychologiques, les médecines alternatives, la quête de sens… C’est sur ces facteurs qui font le succès actuel du complotisme, et non sur les acteurs de celui-ci, que se concentre Superamas. Son but, sachons-le, est ainsi de « jouer de l’ambiguïté que fait naître chez le spectateur la suspension volontaire de l’incrédulité ».

Anaïs Heluin