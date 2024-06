Voici une « pièce pour danseur.euses et public cheminant » que la chorégraphe suisse Géraldine Chollet livre dans le magnifique écrin du Cloître de la Chartreuse.

Pas une simple promenade, mais une expérience où public et performeurs cheminent conjointement, faisant de la marche un rituel pour une communauté en formation : c’est la proposition d’Ouverture, un moment spécifiquement pensé pour célébrer le vivant à travers des références que nous glisse Géraldine Chollet en lien avec sa propre histoire. De sa formation chez Ohad Naharin à la Batsheva Dance Company, elle a ramené le goût du Dabke, forme traditionnelle de danse, qu’elle combine avec sa pratique des danses de clubs. La chorégraphe s’inspire fortement des pratiques populaires pour alimenter sa démarche, puisant également dans la fête du nouvel an primitif de l’Appenzell.

Une dimension spirituelle

Chaque 13 janvier, la vallée de l’Urnäsch en Suisse voit apparaître des personnages aux coiffes, masques et costumes extraordinaires, qui marchent de maison en maison, combinant chants et danse, et créant un espace possible entre le monde concret et le mystère de l’invisible. Cette dimension apparaît dans Ouverture, qui reste attaché à la part de magie et la communication spirituelle qui peuvent s’engager entre les êtres. Les marches en cercle, la recherche de la disponibilité du corps et de l’esprit, de la tendresse, de l’agilité, de la douceur et du lâcher-prise sont des moteurs à l’expérience mise en partage. La bande son faite de samples et de boucles sonores à partir de sons de carnavals suisses, de cloches de troupeaux, de tambours, est jouée en live, en dialogue avec la marche collective.

Nathalie Yokel