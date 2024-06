160000 enfants (violences sexuelles et déni social)

160000 enfants, texte d’Édouard Durand hautement informé et éloquent sur la manière dont notre société accueille les plaintes des enfants victimes de violences sexuelles, est porté à la scène par Cécile Morel.

160000, c’est le nombre d’enfants victimes de violences sexuelles en France chaque année. Dans un court texte publié dans la collection Tracts de Gallimard, le juge Édouard Durand, qui a présidé pendant trois ans les travaux de la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants), aborde de front le déni social qui s’opère autour de ces actes. Paroles d’enfants remises en cause, mères accusées d’en être à l’origine sont les travers les plus répandus, parmi ceux que le juge a pu explorer à travers le recueil de plus de 30000 témoignages effectués par la commission.

Une invitation à la réflexion et à la compréhension

Cécile Morel porte au plateau ce texte limpide et frontal et donne à entendre avec quatre interprètes les voix des enfants, des mères, des pères, des associations, de l’institution. Une matière « implacable, et cependant très douce, presque poétique » qui agit comme « une invitation à la réflexion et à la compréhension ». Le spectacle mêle ainsi le sensible au documentaire et permet de toucher du doigt les mécanismes qui bloquent encore l’expression et la dénonciation de ces violences. En parallèle, des rencontres avec des spécialistes de la question sont également programmées.

Eric Demey