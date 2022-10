Dracula de l’ONJ, entre conte musical et opéra jazz

Entre conte musical et opéra jazz, ce spectacle emprunte ses références aux nombreuses déclinaisons que le mythe a connues en littérature, au cinéma ou dans la chanson.

Dracula est un spectacle jeune public conçu par l’Orchestre national de jazz sous la direction du guitariste Fred Maurin. Véritablement mise en scène, avec costumes et décor, la pièce, écrite à plusieurs mains à la manière d’une comédie musicale, explore notre fascination pour l’univers sombre et cruel du célèbre vampire, dans lequel les mystères de l’amour, de la mort et du désir s’entremêlent.

Une large palette d’émotions

Intégrant au dispositif scénique neuf musiciens de l’ONJ qui incarnent les valets changés par Dracula en animaux, le spectacle déploie, grâce à la présence de deux comédiennes, une large palette d’émotions en textes et en chansons, qui laisse aussi place au burlesque en suivant les pas de Mina. Partie sur les traces de sa mère disparue, cette jeune héroïne se réfugie dans le château de Dracula sans avoir idée d’où elle met les pieds. Entrecoupé de séquences musicales où s’expriment les talents d’improvisateur des membres de l’ONJ, le spectacle joue avec la figure fantasmagorique du vampire, et sur ses ambiguïtés, entre attirance et répulsion, en gardant l’humour comme garde-fou afin de ne verser ni dans l’effroi, ni dans le morbide. Illustré par Adèle Maury (prix Jeune Talent au Festival BD d’Angoulême en 2020), le livre-disque tiré du spectacle a reçu le Grand Prix Jeunesse 2021 de l’Académie Charles-Cros.

Vincent Bessières