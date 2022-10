La Grande Table, dégustation musicale et culinaire

Cette création convie la musique à se mettre à table, au bon sens du terme. La musique mise en scène par un quintet est aussi, en direct, mise en bouche par un chef de cuisine !

Voilà une idée qui ne manque pas de piquant : composer une partition qui sera directement déclinée par le chef Patrick Derisbourg, le tout servi dans le réfectoire des moines au sein de l’abbaye de Royaumont. Le flûtiste Joce Menniel en est le maître d’œuvre avec le pianiste Benjamin Moussay, qui fait bien mieux que juste le seconder. Michel Godard, aux serpent et tuba, Keyvan Chemirani, aux percussions, et le contrebassiste au nom prédestiné, Arnault Cuisinier, complètent le plateau au menu de cette Grande Table, une expérience conviviale et délicieuse qui titille tous les sens. On en salive par avance.

Jacques Denis