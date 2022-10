Festival Africolor, édition 2022

En attendant le traditionnel bal mandingue qui clôt chaque édition, petite sélection du festival nomade francilien qui célèbre l’Afrique plurielle.

Dans son édito, Sébastien Lagrave, le directeur du festival, donne le diapason de cette nouvelle édition, non sans une pointe d’ironie : « Entre l’Antiquité où les géographes peuplaient l’Afrique de monstres et le calvaire de la Vénus Hottentote au XIXème siècle, le récit de l’Afrique n’a cessé d’être une fabrique de la monstruosité. Aussi, en 2022, Africolor est résolument monstrueux. » Traduisez hors-norme, dans tous les sens du terme. La programmation « faite de chimères musicales et de gorgones sonores » devrait capter l’attention des plus curieux, à l’image de Def Maa Maa Def, projet mené par les deux rappeuses dakaroises Mamy Victory et Defa. Mamy, avec aux manettes la nouvelle étoile DJ Zeina (le 19 novembre à Canal 93, le 20 au Plan), et en seconde partie Samba Peuzzi, autre porte-voix de la scène hip-hop sénégalaise.

Peaux bleues et impressions d’Afrique

Monstrueuse pourrait bien être aussi la performance du groupe Peaux Bleues, soit douze interprètes, acteurs, musiciens, danseurs et chanteurs, qui entendent « rendre visible ce qui semble ne pas l’être » (le 27 novembre au Théâtre des Bergeries), ou encore celle des Go de Bamako, girls band boosté aux sonorités électro qui revient après avoir enchanté le festival en 2021 (le 30 novembre à la MC 93 et le 3 décembre à la Mac de Créteil). Autre temps fort, la rencontre intitulée Nouvelles impressions d’Afrique (ah ce diable de Raymond…) entre le Quatuor Béla, tout de cordes subtiles, et Cheick Oumar Koïta, fils de feu Moriba et lui-même adepte du djeli n’goni, un cordophone tout aussi sensible (le 4 décembre à La Petite Criée). Last but not least de cette sélection, le quintet réuni par Ann O’aro, chanteuse réunionnaise de maloya, et Fanny Ménégoz, flûtiste libre (le 9 décembre au Comptoir), et le lendemain à l’Espace 93, la soirée congolaise avec Kin’Gongolo Kiniata, mi-punk, mi-electro. Du pur kinois quoi !

Jacques Denis