Fidèle à son éclectisme, la chanteuse revient avec un programme qui se joue des œillères stylistiques.

Comme nombre de ses pairs et consœurs, la native de São Paulo qui a vu le jour le 17 avril 1980 a de qui tenir. Son père, compositeur, arrangeur et musicologue, l’a initiée très tôt aux classiques brésiliens, du style Heitor Villa-Lobos et Ernesto Nazaré. Des références que cette chanteuse a su outrepasser en forgeant son propre style, improbable mix de samba, choro, soul, hip hop, afrobeat et ainsi de suite, dont témoigne sa discographie entamée en 2005 avec un album éponyme. Seize ans plus tard, juste après avoir publié un disque tout acoustique autour de son propre répertoire qu’elle revisite en toute intimité, elle met à nu ses influences avec Um Gosto de sol, un disque de reprises, entre Milton Nascimento et Jimi Hendrix, Sade et les Beastie Boys.

Jacques Denis