Festival Jazz’N’Klezmer 2022

Ce rendez-vous de l’automne, qui croise le jazz et les musiques d’origine juive, des plus traditionnelles aux plus métissées, célèbre en beauté sa vingtième édition.

Lancé à une époque où la tradition klezmer se ravivait aux couleurs du jazz sous l’influence de musiciens à la double culture, le festival Jazz’N’Klezmer a gardé son nom d’origine mais s’est fait le reflet, au fil de deux décennies, des différentes formes de renouveau des musiques d’origine juive, de ses nouvelles fusions et de ses rencontres fécondes avec les musiques urbaines, du funk au hip-hop. Porté par sa directrice artistique Laurence Haziza, il fait le pari d’une affiche qui s’ouvre avec la chanteuse Neta Elkayam inspirée par les musiques d’Afrique du Nord (le 9) et se referme avec un bal klezmer animé par DJ SoCalled, qui mixe les vieux airs yiddish sur des beats de pur hip-hop, et les Marx Sisters, groupe vocal féminin qui ravive les chansons juives d’Europe de l’Est avec bonheur (le 21).

Le renouveau des musiques d’origine juive

Entre les deux, on entendra le Celebration Quartet du clarinettiste Yom (le 13) ; le groupe Yemen Blues et son irrésistible mélange de funk et de traditions yéménites, précédé du duo de Yonathan Avishai et Omer Avital (le 14) ; le saxophoniste Eli Degibri, de classe mondiale (le 15) en hommage à ses parents, Henri et Rachel ; le Nigun Quartet, venu d’Israël, qui ravive les airs hassidiques aux couleurs du jazz actuel, pour une première apparition en France (le 17) ; le violoniste français Mathias Levy et ses « Démons familiers » avec, entre autres, Thomas Enhco et Leïla Martial (le 20), une création de Denis Cuniot suivie du duo de Jowee Omicil et Randy Kerber, qui se sont connus sur le tournage de la série The Eddy de Netflix, et on en passe… Mazel tov, les amis !

Vincent Bessières