Dans Last day, la comédienne Marylin Leray s’empare avec le guitariste Nicolas Lafourest de la deuxième partie du roman Le Bruit et la Fureur. Entre voix et musique, la grandiose folie faulknérienne apparaît dans son essence.

Dans la deuxième partie du monumental Le Bruit et la Fureur (1929) de William Faulkner, le lecteur suit l’un des membres de la vieille famille aristocratique mais désargentée du nom de Compson durant toute une journée. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la dernière, le 2 juin 1910. Pour partager ce monologue intérieur où le personnage concerné, Quentin, dit son amour incestueux pour sa sœur Caddy, ce qui le pousse au suicide, la comédienne Marylin Leray opte pour une forme des plus simples : un duo voix/guitare. « Les mots et ce qu’ils demandent de compréhension dès qu’ils sont formulés exigent cet effort de réflexion, cette recherche de sens, tandis que la musique, au contraire, nous parvient immédiatement », explique l’artiste. Elle choisit pour binôme le guitariste autodidacte Nicolas Lafourest, dont les compositions ont dans le spectacle une valeur égale aux mots. La traversée que tous deux nous offrent est de celles qui durent peu mais devraient persister longtemps.

Anaïs Heluin